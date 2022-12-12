Нужно извлечь уроки, провести расследование - Токаев об Экибастузе

Президент на расширенном заседании правительства высказался о ситуации на Экибастузе. Фото: пресс-служба президента РК По словам Касыма-Жомарта Токаева, произошедшее в Экибастузе - реальная катастрофа. - Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение и гражданскую ответственность. Хочу поблагодарить волонтёров за работу. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям