- Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение и гражданскую ответственность. Хочу поблагодарить волонтёров за работу. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы, - сказал президент.Он отметил, что нужно извлечь уроки и провести расследование. В ночь на 27 ноября город остался без тепла и горячей воды. В это время температура воздуха на улице была -31 градус. Из-за разрыва экранных труб остановился котлоагрегат. На теплосетях выявили 15 повреждений. В городе объявили режим ЧС до полного завершения ремонтно-восстановительных работ. Все дома вновь подключили к отоплению только седьмого декабря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Нужно извлечь уроки, провести расследование - Токаев об Экибастузе
Президент на расширенном заседании правительства высказался о ситуации на Экибастузе. Фото: пресс-служба президента РК По словам Касыма-Жомарта Токаева, произошедшее в Экибастузе - реальная катастрофа. - Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение и гражданскую ответственность. Хочу поблагодарить волонтёров за работу. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям