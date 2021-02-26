Пятеро погибших из шести были жителями села Базартобе Акжайыкского района. У них остались 19 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Нужны детское питание и подгузники: семья погибшей в страшной аварии на трассе Уральск-Атырау нуждается в помощи   22 февраля произошло страшное ДТП. На автодороге Уральск-Атырау столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - оба водителя и все пассажирки "Лады", еще один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. По словам акима района Калияра Айтмухамбетова, в автомобиле "Лада" находились жители села Базартобе. Погибшими оказались четыре женщины 47, 32, 28, 26 лет и 38-летний мужчина. Аким села Базартобе Акжайыкского района Боранбай Кдыргожин рассказал о семьях погибших. По его словам, у 47-летней женщины остались четверо детей. Старшая дочь замужем, сын - студент, а двое младших - школьники. – Она работала в школе, два года назад умер супруг. Коллектив школы собрал небольшую помощь, мы тоже не остались в стороне. Помогаем чем можем. Младших детей решила забрать к себе старшая дочь, она замужем и живет в городе. У 32-летней женщины остались шесть детей, за детьми будут смотреть родственники. У погибшего мужчины остались четверо детей, сейчас вдове помогают родители погибшего мужчины, - рассказал Боранбай Кдыргожин. Выяснилось, что две погибшие женщины 26 и 28 лет были родными сестрами. У одной остались четверо детей, у второй - один. – Сложное положение у семьи погибшей 26-летней женщины. У нее остались дети 6 лет, 4 лет, 2 лет и пятимесячный ребенок. Они жили в зимовке соседнего села Карауылтобе, - рассказал Боранбай Кдыргожин. К слову, в социальной сети Instagram уже объявили сбор семье погибшей 26-летней женщины. Корреспонденты "МГ" связались по указанному в посте номеру. Жительница Уральска Агайша Туребаева рассказала, что в день аварии она проезжала мимо и видела искореженные авто. – Ужасная картина была, всю ночь не спала. Оказалось, что одна из погибших - Назерке - была знакомой моей родственницы. Я решила помочь им, навела справки. Выяснилось, что они нуждаются в помощи. Мужчина остался один с четырьмя детьми. Я созвонилась с ним, передала помощь, написала пост, ему начали перечислять деньги. В воскресенье снова поеду к ним, как раз будут поминки, семь дней со дня смерти Назерке. Отвезу продукты. Если есть желающие помочь, то я могу передать. Они нуждаются в детском питании (Nestogen), подгузниках (№3 и №4), одежде, продуктах. Дети совсем маленькие, жалко. Я слышала, что и остальным семьям нужна помощь, о них я только навожу справки, - говорит женщина. Сам супруг погибшей Назерке Нурхат Танирбергенов в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" сообщил, что его семья до сих пор не может отойти от шока. – В аварии погибла моя супруга и ее сестра, она была беременна вторым ребенком. Сейчас ничего сказать не могу. Для нас сейчас важна любая помощь, не откажемся ни от чего, - говорит мужчина. Связаться с Агайшой Туребаевой вы можете по номеру 8 771 433 50 20. Кроме этого, можно позвонить супругу погибшей Назерке Нурхату по номеру 8 707 674 03 86. К этому же номеру привязан счет в Kaspi. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Нурхатом Танирбергеновым  