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Социум

Нужны ли такие «тёплые» остановки Уральску за 10 млн тенге

В городе всего четыре тёплых остановки, правда назвать их действительно тёплыми тяжело, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Первый тёплый остановочный павильон на остановке «Евразия» установили зимой прошлого года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. Второй тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали в управление предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все рас
Кристина Кобина
Нужны ли такие «тёплые» остановки Уральску за 10 млн тенге
В городе всего четыре тёплых остановки, правда назвать их действительно тёплыми тяжело, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА Первый тёплый остановочный павильон на остановке «Евразия» установили зимой прошлого года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. Второй тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали в управление предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все расходы по содержанию павильонов будут нести бизнесмены. В ноябре прошлого года в областном центре появились ещё две тёплые остановки. Правда они обошлись бюджету в 10 миллионов тенге. Их установили вдоль проспекта Назарбаева на остановке «Краеведческий музей» (бывшая остановка «Облисполком» - прим. автора) и вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке «Жигули». Тогда сообщалось, что павильоны будут доступны для уральцев с 7:00 до 22:00, а ночью будут закрыты. На самом деле довольных тёплыми остановками уральцев сегодня с утра, седьмого декабря, мы не нашли. Ведь сейчас павильоны выглядят совсем по иному, да и согреться в них не так просто. Единственное, они спасут от сильного ветра и снегопада, не более того. Глядя на остановки изнутри, можно сделать выводы, что скорее всего за ними нет должного ухода. Посмотреть на дорогу и увидеть, какой там движется автобус, практические не возможно. Теперь вместо сверкающих и сияющих остались грязные, заляпанные и поцарапанные стёкла. Присесть на теплой остановке мало кто согласиться. В такой же антисанитарии находятся и ледяные и пыльные лавочки для ожидания транспорта. К слову, уральцы жалуются, что остановки пользуются спросом у людей без определённого места жительства. А также недовольны тем, что их закрывают раньше положенного времени.
- Мы живём в районе железнодорожного вокзала. Мало того, что автобусы ходят не всегда до 22:00, так и остановки закрывают в 20:00. Приходит сторож и закрывает, - сказала жительница Уральска Вера.
К тому же, два остановочных павильона (на Евразии и на проспекте Назарбаева) разделили на две части, там продают выпечку. При этом отопительная система осталась в торговых точках. В акимате Уральска мы запросили информацию о состоянии остановок и кто должен их содержать. После того, как получим ответ, он будет опубликован.
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие &quot;теплые&quot; остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА
@mgorod.kz2022 #Уральск#теплыеостановки#мороз ♬ оригинальный звук - mgorod.kz
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остановки павильон

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