Нужны ли такие «тёплые» остановки Уральску за 10 млн тенге

В городе всего четыре тёплых остановки, правда назвать их действительно тёплыми тяжело, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Первый тёплый остановочный павильон на остановке «Евразия» установили зимой прошлого года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. Второй тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали в управление предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все рас