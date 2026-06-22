Нужно ли убирать территорию за забором частного дома: что изменится с 1 июля

Действительно ли есть новое требование и что изменится для собственников.

В соцсетях распространяется информация о том, что с 1 июля 2026 года владельцы частных домов должны следить не только за своим участком, но и за территорией в радиусе пяти метров вокруг него. За нарушения грозят штрафы до 130 тысяч тенге.

Krisha.kz разобрались, действительно ли это новое требование и что изменится для собственников.

Нужно ли следить за территорией за забором



С 1 июля вступают в силу новые типовые правила благоустройства. Они пришли на смену правилам, действовавшим с 2015 года.

В новых правилах действительно закреплена обязанность владельцев частных домов содержать в порядке не только свой участок, но и прилегающую территорию.

Прилегающая территория - полоса шириной 5 метров по периметру, которая непосредственно примыкает к дому, забору или земельному участку.

Важно: это не новая норма. Требование следить за прилегающей территорией и раньше содержалось в правилах благоустройства.

Обязанности владельцев частных домов



Собственники частных домов обязаны:

содержать в порядке участок и прилегающую территорию;

убирать мусор;

скашивать сорную и карантинную растительность;

ухаживать за зелёными насаждениями;

поддерживать в надлежащем состоянии фасад дома, заборы и ограждения.

Также нельзя захламлять прилегающую территорию. Запрещено складировать стройматериалы, строительную технику, старые прицепы, разукомплектованные и сломанные автомобили, а также другие вещи и отходы.

Ничего принципиально нового в этих требованиях нет - они действовали и раньше.

Если не убирать территорию возле дома - штраф



Если возле дома будет мусор, заросли сорняков, склад стройматериалов или другой хлам, владельца могут привлечь к ответственности по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства".

За первое нарушение, как правило, выносится предупреждение.

Если в течение года нарушение повторится, то собственнику грозит штраф в размере 30 МРП. В 2026 году это 129 750 тенге.

Размеры штрафов также не изменились.