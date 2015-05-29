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Социум

О проблемах пограничных пунктов в ЗКО рассказали сенаторам

В Уральск с рабочим визитом прибыли сенаторы и мажилисмены, чтобы воочию увидеть и узнать о проблемах на пограничных постах ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уже два дня в Уральске работают члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Парламента Казахстана. - Мы изучаем обстановку на местах, положение дел, и это не наш каприз. На сегодня казахстанско-российская граница, впрочем, как и вся наша граница должна служить не пунктом разделения, а должна стать пунктом объединения, чтобы экономики двух стран улучшались. Поэтому мы должны сделать все, чтобы,
Анэль Кайнеденова
О проблемах пограничных пунктов в ЗКО рассказали сенаторам
pogranzastava (3)
pogranzastava (3)
В Уральск с рабочим визитом прибыли сенаторы и мажилисмены, чтобы воочию увидеть и узнать о проблемах на пограничных постах ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уже два дня в Уральске работают члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Парламента Казахстана. - Мы изучаем обстановку на местах, положение дел, и это не наш каприз. На сегодня казахстанско-российская граница, впрочем, как и вся наша граница должна служить не пунктом разделения, а должна стать пунктом объединения, чтобы экономики двух стран улучшались. Поэтому мы должны сделать все, чтобы, когда россияне к нам заезжали, работа на пограничных пунктах была отлажена, вся инфраструктура, необходимая техника и оборудование, чтобы все было сделано для быстрого и качественного обслуживания иностранцев. И в то же время чтобы здесь была преграда для контрабанды, - рассказал член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, сенатор Сергей ГРОМОВ. В первую очередь депутаты отправились на пограничную заставу "Погодаево" в Зеленовском районе. Застава была основана в 2003 году. Сейчас там проживают две семьи офицеров, остальные военнослужащие получают материальную компенсацию и снимают арендное жилье в селе Погодаево. - Наш участок составляет 120 километров. На заставе насчитывается 17 человек личного состава. Охрану осуществляем с Оренбургской и Саратовской областями, - рассказал начальник пограничной заставы "Погодаево" Дмитрий ПАНАСЮК. По его словам, уже два года подряд пограничный пост "Сырым" занимает первое место среди пунктов ЗКО и Западному региону по служебно-боевой деятельности. - За 5 месяцев нынешнего года нами были задержаны 1 нарушитель госграницы, 3 миграционного законодательства и 98 человек за нарушение пограничного режима, - говорит Дмитрий ПАНАСЮК. Как выяснилось, на пограничных постах ЗКО немало проблем. Во-первых, нехватка личного состава. К примеру госграницу в 120 километров с казахстанской стороны охраняют всего 17 человек с 1 заставы, тогда как с российской стороны на все тех же 120 километрах насчитываются 4 заставы по 50 человек в каждой. Еще одна проблема заключается в том, что сельхозугодия местных крестьян находятся в непосредственной близи к государственной границе, и чтобы установить ограждение на границе, нужно, по крайней мере, 30 метров от границы крестьянских земель. Между тем, как рассказали пограничники, путем установки новых серверов на постах удалось уменьшить очередность и время обслуживания людей на границе. Сейчас сервер обрабатывает данные 1 человека примерно за 30 секунд. - Большой пассажиропоток начался с падением российского рубля, когда казахстанцы начали ездить за покупками в Россию. Причем очередность наблюдалась в одно и то же время с 4 до 8 часов утра. Большая часть граждан выезжала примерно в это время из-за чего здесь создавалась очередность до 8 километров, - рассказали пограничники. К слову, пожаловались представители пограничной службы и на инфраструктуру. Так, к примеру, если на российском посту 6 полос в одну сторону и столько же в другую, то на посту "Сырым" всего одна полоса движения. К тому же на российском посту "Маштаково" 12 окон для обслуживания людей, тогда как на посту "Сырым" их всего 7. Кстати, в планах казахстанских пограничников установить на постах терминалы системы Egov.kz для оплаты штрафов, налогов и прочего, чтобы граждане, имеющие задолженность, могли погасить ее на месте и спокойно выезжать за границу. Ведь только в прошлом году в Казахстане в "черном списке" невыездных насчитывалось 1 миллион 100 тысяч человек. После осмотра заставы и поста депутаты отправились на совещание в войсковую часть №2029, пообещав, что все проблемные вопросы будут изучены и вынесены на рассмотрение. Напомним, 7 марта глава ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел совещание с пограничниками области. Руководителей войсковой части он призвал мобилизовать работу личных составов на границе РК и улучшить пропускную способность пограничных постов на границе с Россией.
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   6YAHoC17bZg Фото и видео Ербола АМАНШИНА
пограничники Граница погранзастава

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