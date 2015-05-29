О проблемах пограничных пунктов в ЗКО рассказали сенаторам

В Уральск с рабочим визитом прибыли сенаторы и мажилисмены, чтобы воочию увидеть и узнать о проблемах на пограничных постах ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уже два дня в Уральске работают члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Парламента Казахстана. - Мы изучаем обстановку на местах, положение дел, и это не наш каприз. На сегодня казахстанско-российская граница, впрочем, как и вся наша граница должна служить не пунктом разделения, а должна стать пунктом объединения, чтобы экономики двух стран улучшались. Поэтому мы должны сделать все, чтобы,