О ремонте КНС по программе «Нурлы жер» рассказали в ЖКХ Уральска

По информации руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Миржана Нуртазиева в госпрограмму «Нұрлы жер» в этом году были внесены изменения, позволяющие осуществлять жилищную поддержку социально уязвимых слоев населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акцент был сделан на поддержку многодетных семей. – В текущем году в рамках данной программы было предоставлено 20 квартир для многодетных из 69 квартир. В настоящее время проходят конкурсные процедуры на приобретение еще 40 квартир для многодетных семей. Также был сдан дом в микрорайоне Зачаганск, пятно 4