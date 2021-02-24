Сейчас дефицита газа в регионе нет, уверили в филиале КТГА.  О ситуации с подачей газа после взрыва на газопроводе и рассылке о переходе на резервное топливо рассказали в АО «КазТрансГаз аймак» Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Дулата Борашева, вчерашняя рассылка об осторожности при работе с газовым оборудованием на самом деле настоящая. - Сразу поясню, рассылку мы делали всего для четырех крупных предприятий Уральска, у которых есть определенные требования по давлению газа при входе. Было опасение, что давление газа после перераспределения ресурсов магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр» может снизиться. Также были опасения, что давление может снизиться в населенных пунктах Шынгырлауского района, которые запитаны из Российской Федерации. К счастью, все обошлось. Сейчас подача газа в район осуществляется с ГРЭС Жанаталап, - рассказал Дулат Борашев. Что касается других районов и городов ЗКО, то вчера сразу же было сделано перенаправление ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр». Также был осуществлен реверс газа в перемычке в Казталовском районе. Иными словами, сейчас мы получаем газ не со стороны Оренбурга, а со стороны Мангистауской области и Туркменистана. - Ситуация в регионе стабильная, дефицита газа нет. Населению не о чем беспокоиться, - отметил Дулат Борашев. Напомним, вчера, 23 февраля, на магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области произошел взрыв. В связи с этим остановлена подача газа по МГ «Союз» и МГ «Оренбург-Новопсков», которые проходят по территории Республики Казахстан, и соответственно прекратился транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ. Для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области были перенаправлены ресурсы с магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр». Ночью 23 февраля на странице акимата Бурлинского района в Facebook появилась информация о том, что «местными органами власти, коммунальными службами и компанией КПО б.в. принято решение о подаче газа (топливного) от месторождения КРС (КиПиСи) на две ГРЭС (Карачаганак и Жанаталап) для обеспечения сел Жарсуат, Карчаганак, Димитрово, Приуральный, Жанаталап, Успеновка и Облавка, а также Шынгырлауского района». Сельчан предупредили, что возможен повышенный запах одоранта- этилмеркоптана. Жителей попросили быть предельно осторожными при эксплуатации газового оборудования и по возможности перейти на резервный вид топлива. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.