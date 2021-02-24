Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 20 февраля около 17.00 в ресторане Jida, расположенном по улице Азаттык, проводилось семейное мероприятие, в котором принимали участие около 60 человек. - 21 февраля в 00.30 по улице Ш. Валиханова работал караоке-клуб Barrel, который нарушил режим карантина. В заведении находилось около 20 посетителей. Кроме того, установлено, что в этот же день в 2.30 по улице Азаттык работает паб Vivaldi. В пабе находилось около 80 человек. Стоит отметить, что этот паб ранее нарушал карантинные ограничения. Собранные документы, касающиеся выявленных фактов, будут направлены в Атырауское городское санитарно-эпидемиологическое управление, - сообщили в полиции. К слову, согласно постановлению главного санитарного врача Атырауской области от 10 февраля 2021 года, объектам общественного питания разрешено работать с 7.00 до 00.00, проводить публичные мероприятия (праздничные, развлекательные, массовые культурные, спортивные, образовательные мероприятия, выставки, корпоративы, форумы, конференции, а также семейные, памятные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи, памятные мероприятия ), в том числе на дому и иные мероприятия с массовым скоплением людей, деятельность караоке, компьютерных игровых клубов была запрещена. b7yMhYeNVCs Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.