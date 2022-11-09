О трудностях при капремонте дорог в Атырауской области рассказали в «Казавтожоле»

В регионе ощущается дефицит щебня, битума и ГСМ. Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы АО «НК «Казавтожол», отсутствие каменных карьеров в Западно-Казахстанской и Атырауской областях является основной проблемой для хода строительных работ. Весь щебень необходимо завозить через железнодорожные пути, а для транспортировки необходимы полувагоны. - Для капитального ремонта трассы Атырау - Астрахань в строительный сезон необходимо 24 тысячи полувагонов с щебнем, завезено всего 11.5 тысяч, то есть в два раза меньше. В этом году заасфальтировано 63 тысячи километров трассы. Всего работа выпо