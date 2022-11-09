- Для капитального ремонта трассы Атырау - Астрахань в строительный сезон необходимо 24 тысячи полувагонов с щебнем, завезено всего 11.5 тысяч, то есть в два раза меньше. В этом году заасфальтировано 63 тысячи километров трассы. Всего работа выполнена на 130 километрах из 277, - сообщили в нацкомпании.Кроме этого ежегодный дефицит битума и горюче-смазочных материалов в пик строительного сезона также негативно влияет на ход работ. Они продолжатся до наступления неблагоприятной погоды. Напомним, реконструкция трассы республиканского значения Атырау – Астрахань началась в 2018 году. Планируется, что в 2023 году дорога будет полностью введена в эксплуатацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
О трудностях при капремонте дорог в Атырауской области рассказали в «Казавтожоле»
В регионе ощущается дефицит щебня, битума и ГСМ. Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы АО «НК «Казавтожол», отсутствие каменных карьеров в Западно-Казахстанской и Атырауской областях является основной проблемой для хода строительных работ. Весь щебень необходимо завозить через железнодорожные пути, а для транспортировки необходимы полувагоны. - Для капитального ремонта трассы Атырау - Астрахань в строительный сезон необходимо 24 тысячи полувагонов с щебнем, завезено всего 11.5 тысяч, то есть в два раза меньше. В этом году заасфальтировано 63 тысячи километров трассы. Всего работа выпо