Объем производства в машиностроении РК превысил Т3 трлн за девять месяцев

За девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено порядка Т124 млрд инвестиций, рост в два раза.

По данным министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, объем производства в машиностроении Казахстана за девять месяцев превысил 3 триллиона тенге, передает "Мой ГОРОД" с ссылкой на КазТАГ.

– За девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено порядка Т124 млрд инвестиций, рост в два раза. Объем производства составил более Т3 трлн (+3,3% к аналогичному периоду 2023 года). Индекс физического объема – 104,2%. В структуре машиностроения наибольшую долю занимают автомобилестроение (39%), железнодорожное (13%) и электротехническое машиностроение (9%), – сообщил Шарлапаев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что сегодня в Казахстане обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую промышленность и продолжает расти.