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Социум Экономика

Объем производства в машиностроении РК превысил Т3 трлн за девять месяцев

За девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено порядка Т124 млрд инвестиций, рост в два раза.
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Объем производства в машиностроении РК превысил Т3 трлн за девять месяцев

По данным министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, объем производства в машиностроении Казахстана за девять месяцев превысил 3 триллиона тенге, передает "Мой ГОРОД" с ссылкой на КазТАГ.

– За девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено порядка Т124 млрд инвестиций, рост в два раза. Объем производства составил более Т3 трлн (+3,3% к аналогичному периоду 2023 года). Индекс физического объема – 104,2%. В структуре машиностроения наибольшую долю занимают автомобилестроение (39%), железнодорожное (13%) и электротехническое машиностроение (9%), – сообщил Шарлапаев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что сегодня в Казахстане обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую промышленность и продолжает расти.

– В свою очередь, машиностроительная отрасль занимает одно из лидирующих позиций в обрабатывающей промышленности с долей почти в 20%. В отрасли действуют порядка 4 тыс. компаний, на которых занято более 120 тыс. человек. Одним из основных преимуществ развития машиностроения является его мощный мультипликативный эффект. Так, согласно международному опыты, создание в отрасли одного рабочего места стимулирует появление порядка семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях, – отметил Шарлапаев.

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