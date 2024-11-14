Объездной мост в Атырау разошелся по швам

Согласно информации городской администрации, на данный момент специалисты городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог выехали на место происшествия и проводят необходимые обследования.

На мосту, построенном почти 40 лет назад, через который проходит поток машин из Туркменистана и портов Мангистауской области в Россию, появились разрывы на стыках дорожного покрытия и выбоина, передает azh.kz.

Кроме того, части конструкции моста начали расходиться, и на дороге показалась арматура. Жители опасаются, что торчащие металлические прутья могут повредить колеса автомобилей и спровоцировать аварии.

Согласно информации городской администрации, на данный момент специалисты городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог выехали на место происшествия и проводят необходимые обследования.

— По результатам обследования будет принято решение о проведении ремонтных работ с ограничением или без ограничения дорожного движения, о чем будет сообщено дополнительно, — сообщили в пресс-службе атырауского акимата.

Мост ввели в эксплуатацию в 1985 году, его длина составляет 305 метров, а ширина — 14 метров.



