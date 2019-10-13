Обгоревший труп обнаружили после пожара в частном доме в Уральске

Личность погибшего устанавливается, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар произошел в частном жилом доме в п.Зачаганск по улице 3-я Линейная рано утром 12 октября. - При тушении пожара на площади 100 кв.метров на месте обнаружен обгоревший труп, в настоящее время личность устанавливается. Пожар ликвидирован в 7.56. В тушении пожара принимали участие 16 сотрудников и 4 единиц техники. По предварительным данным в доме постоянно находились посторонние люди ведущие асоциальный образ жизни. Причина пожара, ущерб, виновные лица устанавливаются. Назначены соответствующие экспертизы, - рас