Причиной проведения этого рейда стали жалобы от владельцев таксомоторных компаний. Их возмущает тот факт, что они платят налоги, а «бомбилы», забирают у них клиентов, и зарабатывают деньги себе в карман. Свое недовольство нелегальными перевозчиками владельцы таксопарков высказали вчера, 13 декабря, прокурору, а уже сегодня первый антикоррупционный медиа-центр, вместе с сотрудниками управления дорожно-патрульной полиции вышли на дороги Уральска, чтобы поймать нелегальных таксистов. - Если нелегалы работают, соответственно, они уклоняются от налогов, а от этого страдает бюджет. Ранее мы такие рейды тоже проводили, но выявляли тех, кто использует служебное авто в личных целях. Сегодня у таксистов мы будет проверять полный перечень документов, у них должно быть ИП и разрешение, - рассказал глава первого антикоррупционного медиа-центра Марат КАИРГАЛИЕВ. За 4 часа полицейские остановили 20 нелегальных таксистов, но рейд продолжается, и организаторы уверены, что нелегалов будет намного больше. Как стало известно, около 70% перевозчиков в Уральске работают неофициально, без разрешительных документов. Уральские перевозчики были очень возмущены, что им выписывали штраф. - Останавливать надо тех, кто пьяными ездит на крутых машинах и людей давит. А мы простой народ, у нас работы нет, вот, поэтому приходится таксовать. Нелегальных таксистов у нас много, везде стоят они. У меня все было легально, я просто чуть-чуть просрочила патент, я налог государству платила, в отличии от других водителей, - возмущается таксистка Шамшия ХАРИСОВА. Как бы женщина не возмущалась, инспекторы дорожно-патрульной полиции все равно выписали ей штраф в размере 5 МРП (10605 тенге), и отметили, что такая работа будет проводится регулярно.