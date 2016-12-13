Пост с вопросом, где купить качественную мебель для детдома, разместили в соцсети. Как рассказал представитель компании "Saga Terminal Logistics" Нурсултан УТЕСБАЕВ, инициатором идеи стал ее руководитель, уроженец Италии. - Мы подсчитали, что на празднование корпоратива с каждого человека компания в среднем должна была потратить 22 тысячи тенге. В этом году решили полностью отказаться от пышных корпоративных торжеств, и пожертвуем эти деньги на детскую мебель и предметы декора и интерьера для детских домов Атырау, - рассказал Нурсултан УТЕСБАЕВ. На собранные средства сотрудники компании намерены приобрести качественную детскую мебель: шкафы, стеллажи, диваны, стулья, столы, кроватки и даже цветы. В среднем сумма, которая будет направлена на благотворительные цели, составит около 700 тысяч тенге.