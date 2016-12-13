Сергей САХНЕНКО В СМУСе начался процесс над 28-летним Сергеем АХМЕТЖАНОВЫМ, которого обвиняют в том, что он убил и забетонировал тело 36-летнего Сергея САХНЕНКО. Тело Сергея САХНЕНКО с признаками насильственной смерти, замурованное в колодезной яме во дворе дачного участка садоводческого общества «Вишенка» Уральска, нашли 19 сентября. По данному факту было начато уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". По мнению сестры погибшего Сергея САХНЕНКО Светланы, следствие по факту убийства ее брата велось поверхностно. - В обвинительном акте сказано "не установленные следствием соучастники". Тем не менее, по соучастникам дело не было выделено в отдельное производство. Далее орудие преступления полицейские не нашли, хотя сам АХМЕТЖАНОВ указал, что нож выбросил в туалет. Почему родных АХМЕТЖАНОВА не привлекли за сокрытие или пособничество преступлению, тоже не ясно. Не может быть, чтобы в течение двух месяцев никто из них не знал о том, что в колодце лежит труп моего брата, - рассказал Светлана САХНЕНКО. Стоит отметить, что Сергей САХНЕНКО пропал в конце июля. Он работал в Самаре и как раз должен был уехать в соседний город. Однако таинственным образом исчез. Сожительница САХНЕНКО (мать подсудимого АХМЕТЖАНОВА - прим.автора) сообщила сестре, что его вызвали на работу, и он срочно уехал. - Поначалу все поверили, что он на работу уехал, а потом уже стали доходить слухи, что брата убили и тело бросили в колодец. Я обратилась в полицию и мы вместе с оперативной группой выехали на дачу, - рассказала Светлана. Корреспондент "МГ" обратился за комментариями в ДВД ЗКО, но там, сославшись на то, что в настоящее время уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения и разглашению не подлежит, раскрыли лишь уже известные данные о том, когда и где был найден труп САХНЕНКО. - В ходе досудебного расследования причастность Ахметжанова С. к совершению данного преступления полностью доказана и 11.11.2016г. уголовное дело направлено в прокуратуру обвинительным актом в порядке ст.300 УПК РК, которое в дальнейшем прокуратурой области передано суду, - сообщили в полиции.