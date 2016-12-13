Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство" было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения согласно статьи 35 ч. 1 п. 2 УК РК. Напомним, инцидент произошел 12 мая на территории детского сада "Золотой петушок". В тот день один из родителей детского сада №19 поймал подозрительного мужчину, который выбежал со двора детского сада, застегивая штаны. Мужчина проследил за незнакомцем и поймал его в кустах недалеко от детского сада в момент мастурбации. Однако руководство городского отдела образования заявило, что мужчина занимался мастурбацией не на территории детского сада. Как выяснилось позже, незнакомцем оказался 39-летний житель Уральска.