Нурсултан НАЗАРБАЕВ наградил Нурлана НОГАЕВА орденом «Парасат», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Награждение приурочили предшествующему празднованию Дня Независимости РК.

- Орденом "Парасат" была награждена большая группа граждан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность, - сообщили в пресс-службе акима области.

В числе награжденных оказались видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

Орден "Парасат" получили министр культуры и спорта РК Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ, министр здравоохранения и социального развития РК Тамара ДУЙСЕНОВА, аким Астаны Асет ИСЕКЕШЕВ.

Также орденом «Парасат» были награждены аким Карагандинской области Нурмухамбет АБДИБЕКОВ и два деятеля искусства – артистка балета Алтынай АСЫЛМУРАТОВА и скрипачка Гаухар МЫРЗАБЕКОВА.

Отметим, что орденом "Парасат" награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Республики, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.

Ерлан ОМАРОВ