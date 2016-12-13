В кооперативе «Happy–DOM» пайщик имеет возможность получить желаемую недвижимость в рассрочку с оплатой всего 22% её стоимости. Так, основными условиями кооператива являются: Нулевая годовая процентная ставка; Социальная программа на основании закона РК «О потребительском кооперативе»; Гарантированный возврат средств; Без подтверждения дохода; Первоначальный взнос от 22%; Досрочное погашение без штрафов; Рефинансирование ипотеки; Кроме того, у члена кооператива «Happy–DOM» есть возможность приобретения в рассрочку не только недвижимости, но также автомобиля и спецтехники, с оплатой всего лишь 28% от стоимости объекта.

Адреса филиалов ПКГ "Happy–DOM" г.Атырау, Авангард 2 мкр. дом 11 Б. блок 4, ост. Мерей. Привокзальный 3а, дом 55, каб. 303 Председатель правления: Муханов Асан Утегенович Тел: 8 (7122) 50 68 92, Руководитель филиала по Атырауской области: Насиев Артур Махамбетович 8 (702) 855 28 11 Атырауская область, г.Кульсары, пр.Махамбета, 212, магазин "Лаванда", 2–этаж, 3–кабинет. Руководитель – Калиева Жадыра, Тел.:+7 702 490 01 94 г. Уральск, ул. Ж.Молдагалиева 18 ТД "ФОРУМ" 6 этаж. 612 каб. Руководитель филиала по ЗКО: Кабиев Конысбек Исатаевич 8 (705) 147 88 64 г.Актау, 11 мкр. Бизнес центр Атриум, 2 этаж, 11 каб Руководитель филиала по Мангистауской области: Сағынғалиев Ержан Сақиұлы 8 (775) 523 05 40, 8 (7292) 30 82 19, г.Актобе, пр.Абулхаир–хана, 85, Бизнес–центр "Мир" Консультанты по г.Актобе: тел: 8 (7132) 71 06 40 Ермагамбетова Саним Сембеевна 8 (705) 495 35 99

По словам, одним из главных преимуществ вступления в кооператив является наиболее дешевый способ покупки жилья, по сравнению с его приобретением в кредит. Помимо этого, кооператив приобретает жилье без разных посредников, что, вкупе с налоговыми вычетами, также существенно уменьшает его стоимость. Сегодня кооперативы представляют собой некоммерческие организации в виде потребительских объединений, строго соблюдающих Закон РК и осуществляющих деятельность по обеспечению всех членов кооператива недвижимостью. Заключить договор с кооперативом могут как физические, так и юридические лица.– Для вступления в кооператив нужны только два документа – удостоверение личности и адресная справка. При этом недвижимость находится в собственности кооператива до погашения займа пайщиком, и при неплатежеспособности пайщика кооперативу проще оперировать с недвижимостью, – рассказал председатель ПКГ "Happy–DOM" в г.Атырау Асан МУХАНОВ. В рамках программы покупку недвижимости можно осуществлять по всей территории Казахстана. Также пайщику предоставляется возможность отслеживать операции через личный кабинет на сайте кооператива. Деньги для выдачи ссуды аккумулируются с первых взносов новых пайщиков и выплат по ссудам (займам) тех членов кооператива, кто уже получил квартиры. – В случае приостановки выплат (увольнение, декрет и другие уважительные причины), кооператив предоставляет финансовые каникулы. Если пайщик намеренно уходит от финансовых обязательств, то следует его исключение из членов кооператива с возвратом всех паевых взносов согласно Жилищному кодексу РК, – заключил Асан МУХАНОВ.На правах рекламы.