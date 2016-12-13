В новой больнице Атырау, построенной по современным стандартам, нет общих коридоров, и больные не контактируют друг другом. Сегодня официально сдали в эксплуатацию новую областную инфекционную больницу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".2, 7 миллиарда тенге выделила компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани" на строительство больницы в рамках своих обязательств по социальной поддержке в ходе реализации проекта освоения морского нефтегазового месторождения Кашаган. Медучреждение рассчитано на 180 мест, на сегодняшний день здесь уже поправляют здоровье 150 пациентов. По словам главного врача больницы Мурата КУЛБАСОВА, большая часть больных лежат с ОРВИ и острыми кишечными инфекциями, очень много матерей с малолетними детьми. Больничный комплекс включает в себя шесть отдельных двухэтажных блоков, соединенных с центральным 3-х этажным зданием. Объект полностью укомплектован медицинским и иным оборудованием. Строительство больницы началось в 2011 году, но вследствие технических сложностей было завершено новым подрядчиком.Отметим, что принимать пациентов в больнице начали еще до ее официального открытия. Однако, выписавшиеся больные в различных сообществах социальных сетей не совсем положительно отзываются о новом объекте здравоохранения. - Сегодня был в новой инфекционной больнице. Ужас, что там творится. В предбаннике 3х4 метра толпится человек 20. Две апашки принимают передачи. На все вопросы отвечают тычут в какие-то от руки написанные списки. В этих списках нет фамилий родных, неизвестно кто и где составлял их. Крик, шум, гам, - жалуется пользователь под ником Дядя Доктор. - Ещё там не проложили тропинки и тротуары. Люди ходят прямо по газону. Пытался найти тропинку, дошёл до угла и тоже пошёл по уже изрядно протоптанному газону. 6 лет строили и 4 года сдавали этот объект, куда эти приемщики смотрели. - Недавно оттуда выписались. Ужас, в палате холодно, чайники включать не разрешают, нас закрывали на ключ, и чтобы нам принесли кипяток, надо нажимать кнопку вызова в палате. Но медсестра сразу не приходит на этот вызов, - пишет пользователь под ником Харламова. Как рассказал Мурат КУЛБАСОВ, все пациенты инфекционной больницы находятся в боксированных палатах. - То есть, они заходят с улицы, их закрывают. Заходить туда может только медицинская сестра. Питаются больные также внутри. Когда пациенты выписываются, они через бокс выходят в галерею и уходят домой. Это так положено, это принцип лечения инфекционных больных, чтобы не было внутрибольничных инфекций. По словам главного врача, новый медицинский персонал в больницу не набирали, все сотрудники старой клиники переехали в новую инфекционку.