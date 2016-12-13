На месторождении в ЗКО закончилась работа по срочным договорам

В редакцию "МГ" обратились рабочие АО "НГСК КазСтройСервис" с заявлением о том, что их увольняют, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". https://www.youtube.com/watch?v=m5roQD5QmMg По словам одного из рабочих Павла СУХОВА, массовые увольнения на Чинаревском месторождении начались совсем недавно, и без работы остаются порядка 200 человек. - В договоре у нас написано, что мы работаем до тех пор, пока не выполним весь объем работ. Но ведь не все работы выполнены. Никаких уведомлений о том, что мы остаемся без рабочих мест от руководства не было. Почему нас не предупредили об увольнении, не понятно. Просто всех поставили перед фактом и все. Куда мы теперь зимой пойдем? А ведь у всех семьи, - рассказал возмущенный рабочий. Однако генеральный директор АО "НГСК КСС" Сабит ЖАНАСОВ отметил, что всех рабочих они заранее предупредили о подходящем к концу сроке найма. - Мы уведомили порядка 60 человек о том, что срочные трудовые договора закончились. Их брали на определенный вид работы. Сейчас все эти работы закончились. К примеру, мы брали на работу бетонщика, но он же не может работать теперь монтажником. Мы всех по закону заранее уведомили, взяли согласие с профсоюзного комитета и за месяц всех предупредили, - заявил гендиректор АО "НГСК КСС"Сабит ЖАНАСОВ. Кристина КОБИНА