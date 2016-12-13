Фото с сайта vaktobe.kz Если в прежние годы к одному из самых народных праздников готовились за месяц, то ныне эту традицию явно нарушили. Украшать вечнозелёными красавицами областной центр не собираются как минимум ещё неделю. Рядовые граждане в недоумении: неужели власти забыли про ёлки, гирлянды и Деда Мороза? - Когда снега нет, то оно и понятно, что искусственные ели будут смотреться неинтересно. Сейчас сугробы по колено, хочется праздника. Ледовые городки раньше строили в парке, горки, украшали город – детвора радовалась, да и взрослым было приятно. Почему сейчас ничего не делается? – интересуется пенсионерка Акмарал БЕТПАНОВА. Много вопросов и среди владельцев мелких магазинчиков и кафе. - Раньше нам сообщали о том, что к определённому числу нужно украсить прилегающую территорию, оформить вывески и сделать всё, чтобы создать праздничную атмосферу. В этом году всё иначе: даже и не знаем, стоит ли устанавливать ёлку или нет, - разводит руками владелец небольшого ресторана Самрат САТЕНОВ. В городском акимате поспешили успокоить – праздничному оформлению и декоративному освещению Актобе быть. Правда, стоит лишь немного подождать. - Сейчас все силы брошены на празднование 25-летия независимости страны. Культурно-массовые мероприятия к этой дате проходят как в Актобе, так и в сельских округах. Но программа празднования Нового года уже разрабатывается: будут и ёлки, и массовые гуляния, и традиционный фейерверк, - заверила пресс-секретарь акима города Лариса ТОМЧУК. В конце второй декады декабря в Актобе появятся декоративные световые конструкции, обещают установить красочные перетяжки на мостах и путепроводах. В Актобе и близлежащих округах установят около сотни хвойных деревьев. Сумма, выделенная на новогодние празднования, не разглашается. Как поведали в управлении бюджетного планирования, цифра пока уточняется. На стадии согласования и место проведения Президентской ёлки. По предварительной информации она пройдёт 26 декабря. - Списки участников пока тоже окончательно не утверждены: на ёлку от главы государства приглашены 200 детей, сорок из которых – ребятишки из Актобе, а остальные – из районов, воспитанники детских домов и интернатов, - прокомментировали в областном управлении образования. На каждого ребёнка планируется потратить около 80 тысяч тенге. На эти средства для юных участников готовят фуршет и праздничное представление, игрушки, сладкие подарки и планшеты. Билеты на новогодние утренники в городских объектах культуры практически проданы. Бронирование мест началось ещё с 5 декабря. Представление со сказочными персонажами в городском дворце школьников обойдётся от 500 до 700 тенге с человека. В областном дворце школьников хоровод у ёлки будет стоить 480 тенге. Новогодней сказкой «Ошибка Деда Мороза» порадуют детвору в областном драматическом театре имени Ахтанова. Плюс к этому – традиционный хоровод вокруг ёлки. Цена праздничного настроения – 800 тенге. Сказочные представления ждут ребят и в областной филармонии – 700 тенге за час, а также в доме культуры металлургов – 450-500 тенге за час.