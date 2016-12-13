К Новому году Актобе начнут украшать только в последней декаде декабря
Год огненного петуха наступит через три недели, а новогодними торжествами в Актобе пока и не «пахнет», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта vaktobe.kz
Если в прежние годы к одному из самых народных праздников готовились за месяц, то ныне эту традицию явно нарушили. Украшать вечнозелёными красавицами областной центр не собираются как минимум ещё неделю. Рядовые граждане в недоумении: неужели власти забыли про ёлки, гирлянды и Деда Мороза?
- Когда снега нет, то оно и понятно, что искусственные ели будут смотреться неинтересно. Сейчас сугробы по колено, хочется праздника. Ледовые городки раньше строили в парке, горки, украшали город – детвора радовалась, да и взрослым было приятно. Почему сейчас ничего не делается? – интересуется пенсионерка Акмарал БЕТПАНОВА.
Много вопросов и среди владельцев мелких магазинчиков и кафе.
- Раньше нам сообщали о том, что к определённому числу нужно украсить прилегающую территорию, оформить вывески и сделать всё, чтобы создать праздничную атмосферу. В этом году всё иначе: даже и не знаем, стоит ли устанавливать ёлку или нет, - разводит руками владелец небольшого ресторана Самрат САТЕНОВ.
В городском акимате поспешили успокоить – праздничному оформлению и декоративному освещению Актобе быть. Правда, стоит лишь немного подождать.
- Сейчас все силы брошены на празднование 25-летия независимости страны. Культурно-массовые мероприятия к этой дате проходят как в Актобе, так и в сельских округах. Но программа празднования Нового года уже разрабатывается: будут и ёлки, и массовые гуляния, и традиционный фейерверк, - заверила пресс-секретарь акима города Лариса ТОМЧУК.
В конце второй декады декабря в Актобе появятся декоративные световые конструкции, обещают установить красочные перетяжки на мостах и путепроводах. В Актобе и близлежащих округах установят около сотни хвойных деревьев.
Сумма, выделенная на новогодние празднования, не разглашается. Как поведали в управлении бюджетного планирования, цифра пока уточняется.
На стадии согласования и место проведения Президентской ёлки. По предварительной информации она пройдёт 26 декабря.
- Списки участников пока тоже окончательно не утверждены: на ёлку от главы государства приглашены 200 детей, сорок из которых – ребятишки из Актобе, а остальные – из районов, воспитанники детских домов и интернатов, - прокомментировали в областном управлении образования.
На каждого ребёнка планируется потратить около 80 тысяч тенге. На эти средства для юных участников готовят фуршет и праздничное представление, игрушки, сладкие подарки и планшеты.
Билеты на новогодние утренники в городских объектах культуры практически проданы. Бронирование мест началось ещё с 5 декабря. Представление со сказочными персонажами в городском дворце школьников обойдётся от 500 до 700 тенге с человека. В областном дворце школьников хоровод у ёлки будет стоить 480 тенге.
Новогодней сказкой «Ошибка Деда Мороза» порадуют детвору в областном драматическом театре имени Ахтанова. Плюс к этому – традиционный хоровод вокруг ёлки. Цена праздничного настроения – 800 тенге.
Сказочные представления ждут ребят и в областной филармонии – 700 тенге за час, а также в доме культуры металлургов – 450-500 тенге за час.
Константин СЕРГЕЕВ
