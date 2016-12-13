Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов"

Сегодня, 13 декабря, специализированный межрайонный суд ЗКО вынес приговор подсудимым Бауыржану БАПАЕВУ, Сергею КОВРЫГИНУ обвинявшимся по статье 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" и по статье 297 "УК РК . По этой статье осуждены также Дмитрий КРАСНОВ, Асхат ДУШАКАЕВ и Рустам БАТАЛОВ.Примерно с ноября 2015 года, БАПАЕВ и КОВРЫГИН попали в поле зрение правоохранительных органов по поводу сбыта наркотических средств. С тех пор производилась оперативная разработка, велись негласные следственные действия, в ходе которого было установлено, что БАПАЕВ создал и руководил организованной группой, участником которой стал КОВРЫГИН. Задачей КОВРЫГИНА было найти сбытчиков наркотиков на территории города Уральска. Трое сбытчиков: КРАСНОВ, ДУШАКАЕВ и БАТАЛОВ о существовании организованной группы не знали, КОВРЫГИН снабжал их наркотическими средствами. Они сами являлись потребителями, еще и сбывали. Эта деятельность фиксировалось с ноября по апрель.В период с 17 марта по 20 апреля 2016 года были произведены так называемые контрольные закупы у каждого из четверых. В судебных заседаниях эти люди выступали под псевдонимом, были допрошены в закрытом судебном заседании и данные факты сбыта были зафиксированы соответствующей аппаратурой. После всех показаний, 27 апреля этого года в Уральске в пяти точках одновременно задержали фигурантов данного дела.В квартире у БАПАЕВА при задержании было обнаружено 617 спичечных коробков марихуаны, готовых к сбыту. Продавал он их по 5 тысяч тенге. В целях конспирации БАПАЕВ контактировал только через КОВРЫГИНА. Суд признал Бауржана БАПАЕВА и Сергея КОВРЫГИНА виновными по статье 262, 297 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, БАПАЕВА на 16 лет и КОВРЫГИНА - на 15,5 лет. Дмитрия КРАСНОВА, Асхата ДУШАКАЕВА, Рустама БАТАЛОВА суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.