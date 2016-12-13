Подсудимым назначили наказание от 10 до 16 лет колонии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor smus (4) Сегодня, 13 декабря, специализированный межрайонный суд ЗКО вынес приговор подсудимым Бауыржану БАПАЕВУ, Сергею КОВРЫГИНУ  обвинявшимся по статье 262 "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" и по статье 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" УК РК . По этой статье осуждены также Дмитрий КРАСНОВ, Асхат ДУШАКАЕВ и Рустам БАТАЛОВ. prigovor smus (2) Примерно с ноября 2015 года, БАПАЕВ и КОВРЫГИН попали в поле зрение правоохранительных органов по поводу сбыта наркотических средств. С тех пор производилась оперативная разработка, велись негласные следственные действия, в ходе которого было установлено, что БАПАЕВ создал и руководил организованной группой, участником которой стал КОВРЫГИН.  Задачей КОВРЫГИНА было найти сбытчиков наркотиков на территории города Уральска. Трое сбытчиков: КРАСНОВ, ДУШАКАЕВ и  БАТАЛОВ о существовании организованной группы не знали, КОВРЫГИН снабжал их наркотическими средствами. Они сами являлись потребителями, еще и сбывали. Эта деятельность фиксировалось с ноября по апрель. prigovor smus (3) В период с 17 марта по 20 апреля 2016 года были произведены так называемые контрольные закупы у каждого из четверых. В судебных заседаниях эти люди выступали под псевдонимом, были допрошены в закрытом судебном заседании и данные факты сбыта были зафиксированы соответствующей аппаратурой. После всех показаний, 27 апреля этого года в Уральске в пяти точках одновременно задержали фигурантов данного дела. prigovor smus (1) В квартире у БАПАЕВА при задержании было обнаружено 617 спичечных коробков марихуаны, готовых к сбыту. Продавал он их по 5 тысяч тенге. В целях конспирации БАПАЕВ контактировал только через КОВРЫГИНА. Суд признал Бауржана БАПАЕВА  и Сергея КОВРЫГИНА виновными по статье 262, 297 УК РК и назначил наказание в виде  лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, БАПАЕВА на 16 лет и КОВРЫГИНА - на 15,5 лет. Дмитрия КРАСНОВА, Асхата ДУШАКАЕВА, Рустама БАТАЛОВА суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дана РАХМЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА