Иллюстративное фото с сайта news.progorodnn.ru Сегодня, 14 декабря, отменили занятия для учащихся 1-4 классов первой смены уральских школ. По данным "Казгидромета", в настоящее время в Уральске 24 градуса мороза. Стоит отметить, что занятия для учеников младших классов из-за низкой температуры отменяли и в понедельник, 12 декабря.