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Происшествия Социум

Обломки кирпичей падают со стены школы в Уральске

Опубликовали видео на котором крупным планом показывают кладку облицовочного кирпича здания школы №4, которая начала рушиться.
Кристина Кобина
Обломки кирпичей падают со стены школы в Уральске

В Instagram-паблике на странице zhaloby_uralsk опубликовали видео, на котором крупным планом показывают кладку облицовочного кирпича здания школы №4, которая начала рушиться. Под постом оставили жалобу.

— У меня дети учатся в средней школе №4, по кругу школы с 4 этажа падают обломки кирпичей. Никто на это не обращает внимания, я боюсь за безопасность наших детей, — написал автор. 

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Директор школы №4 Жанаргуль Аймурзина прокомментировала ситуацию. Она отметила, что школу сдали в эксплуатацию более шести лет назад, а застройщиком была компания «Альтаир».

— Возможно, что кладка стала обваливаться, на это повлияли погодные условия. Без конца сырость и влажность. Мы провели работу для безопасности детей. Вокруг школы, где осыпается кладка, натянули сигнальные ленты. Также, чтобы дети не подходили близко к этим местам, за этим наблюдает наш дворник. Планируем провести экспертизу для дальнейших строительных работ, — отметила Жанаргуль Аймурзина.

По словам директора, школа была на гарантии застройщика пять лет. Теперь проблемы такого рода они должны решать самостоятельно. 

Ранее писали, что школа №4 рассчитана на 300 мест и стоимость её строительства обошлась в 950 миллионов тенге. Её открытие состоялось 16 декабря 2017 года, на котором присутствовал аким области Алтай Кульгинов.

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