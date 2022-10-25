Облыс әкімі батысқазақстандықтарды Республика күнімен құттықтады
Биыл Республика күні көп жылдан бері бірінші рет аталмақ. Құттықтау сөздерін облыс әкімі өзінің Facebook желісіндегі парақшасында жазған. - Құрметті батысқазақстандықтар! Сіздерді 25 қазан – Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл күн – ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы күн. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, құт-береке тілеймін! Еліміздің тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын! - деп жазған Ғали Есқалиев.