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Социум

Облыс әкімі батысқазақстандықтарды Республика күнімен құттықтады

Биыл Республика күні көп жылдан бері бірінші рет аталмақ. Құттықтау сөздерін облыс әкімі өзінің Facebook желісіндегі парақшасында жазған. - Құрметті батысқазақстандықтар! Сіздерді 25 қазан – Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл күн – ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы күн. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, құт-береке тілеймін! Еліміздің тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын! - деп жазған Ғали Есқалиев.
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Облыс әкімі батысқазақстандықтарды Республика күнімен құттықтады
Биыл Республика күні көп жылдан бері бірінші рет аталмақ.
Платить за поднятие своего имиджа не собираюсь - аким ЗКО
Платить за поднятие своего имиджа не собираюсь - аким ЗКО
Құттықтау сөздерін облыс әкімі өзінің Facebook желісіндегі парақшасында жазған. - Құрметті батысқазақстандықтар! Сіздерді 25 қазан – Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл күн – ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы күн. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, құт-береке тілеймін! Еліміздің тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын! - деп жазған Ғали Есқалиев. Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз.   Али ЖУМАНОВ

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