Из Польши в Казахстан экстрадировали гражданина Украины, подозреваемого в руководстве ОПГ

Его подозревают в организации транснациональной преступной группы, которая продавала синтетические наркотики через Telegram. Оборот превысил 2,8 млрд тенге.

Из Польши в Казахстан экстрадирован гражданин Украины, подозреваемый в организации и руководстве транснациональной преступной группой. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел РК при содействии Посольства Казахстана в Республике Польша доставили фигуранта в страну для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, а также за легализацию преступных доходов.

В ходе расследования уголовного дела специальными прокурорами было установлено, что задержанный наладил сеть бесконтактных продаж.

- Указанное лицо, являясь руководителем транснациональной преступной группы, организовало через интернет-магазин Kaef Mafia в мессенджере Telegram систематический бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, - сообщили в надзорном ведомстве.

В результате преступной деятельности через банковские счета участников ОПГ было проведено свыше 2,8 миллиарда тенге. Эти средства вывели за пределы Казахстана, но принятыми в последующем мерами они были конфискованы в доход государства. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий у членов данной преступной группы изъяли 1,2 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.

После совершения преступления часть участников группы была осуждена. Подозреваемый, являясь организатором, скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

В декабре прошлого года его задержали на территории Польши, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества.