Если 21 сентября в ЦОНы области за получением ИИН обратились 72 человека, то 22 сентября их число увеличилось до 173, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Казахстан продолжают прибывать россияне, бОльшая часть из которых молодые мужчины. Причина та же - частичная мобилизация, объявленная президентом России 21 сентября.
На казахстанско-российской границе очереди - особенно на постах «Маштаково» и «Тёплое».
- Этой ночью приехал из рейса. Выбрал «Тёплое», думал, там будет меньше людей. В итоге на фуре простоял 13 часов на посту. Пропускают людей очень медленно - две легковые машины, трое пеших и одна фура в час. Пеших людей много, считают, что так быстрее пройти границу. В основном мужчины, - рассказал корреспонденту «МГ» казахстанский дальнобойщик.
Впрочем, в том, что в область прибыло немало россиян, можно понять, посетив уральские ЦОНы.
- Приехали вчера, границу по большей части прошёл пешком и уже ближе к выезду сел в машину, которая поближе стояла. Переночевали в гостинице «Урал», перед этим, конечно, долго искали, мест нет нигде. Сегодня получим ИИН, откроем карту и будем искать работу, - рассказал Илья (имя изменено), которого мы встретили в ЦОНе по улице Исатай-Махамбета.
О том, что обратившихся за получением ИИН стало в разы больше, говорят и статданные.
Так, за последние сутки за получением индивидуального идентификационного номера обратилось 173 иностранца, когда в предыдущие дни их число было в два раза меньше.
- Количество принятых заявлений по государственной услуге «Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК» по ЗКО: 19 сентября – 91, 20 сентября – 66, 21 сентября – 72 и 22 сентября – 173, - сообщили в пресс-службе филиала АО «Правительство для граждан» по ЗКО.
Однако стоит отметить, что статистические данные о том, граждане каких стран обратились за получением ИНН, в ЦОНах не ведутся. Поэтому здесь могут быть не только россияне, но и граждане других государств.
У обменных пунктов тоже полно граждан соседней страны.
- Приехали этой ночью из Самары. Я раннее работал в Астане, потом в период пандемии вернулся в Самару, но меня звали на работу в вашу столицу. Вот эта мобилизация стала таким пинком, - говорит мужчина. - Жена пока осталась в Самаре, как устроюсь, она ко мне приедет.
Но не все могут остаться здесь надолго.
- Пока вот просто уехал, но вернуться нужно будет. У меня там работа, есть обязательства. Поэтому даже эти 90 дней я не могу просто оставаться. Надеюсь, что-то за это время измениться, - рассказал другой мужчина, которого мы встретили у обменника в районе остановки «Юбиляр».
Ранее в Пограничной службе КНБ Казахстана сообщили
, что на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в РК иностранных граждан.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА