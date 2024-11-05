Общие условия предоставления ТОО «Медиастарт 2012» площадей в газете, на сайте и в социальных сетях «Мой Город» кандидатам, участвующим в выборах акима поселка Зачаганск города Уральск ЗКО, назначенных на 1 декабря 2024 года.

Размещение материалов предвыборной агитации кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении и условиями договора.
1.Публикация в газете "Мой Город" агитационных материалов кандидатов составляет:
1. цвет – 600 тг за 1модуль
2. ч/б – 500 тг за 1 модуь
3. наценка за размещение PR- статьи – 50%
2. Баннер на сайте www.mgorod.kz – 30 000 тенге (период- неделя)
3. статья на сайте www.mgorod.kz – 200 000 тенге (лента новостей)
4. Публикация в @mgorod.kz.zko
- пост – 25000 тг
- сториз – 15000 тг
- закрепление поста на 1 сутки – 10 000 тг
- изготовление видео – 50 000 тг
5. публикация в Тик Ток – 25000 тг
ТОО «Медиастарт 2012» предоставляет интернет площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сетевого издания и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.
Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата или его уполномоченного представителя, которые затем фиксируются в договоре.
Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении и условиями договора. ТОО «Медиастарт 2012» на договорной основе предоставляет Кандидатам интернет площадь на сайте, редакционных пабликах в социальных сетях на основании письменного заявления (оригинал), подписанного Кандидатом или доверенным/уполномоченным лицом.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1. Копия удостоверения кандидата;
2. Копия удостоверения личности доверенного/уполномоченного лица;
3. Копия протокола соответствующей территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов;
4. Копия документа, подтверждающего полномочия доверенного/уполномоченного лица.
При необходимости ТОО «Медиастарт 2012» может запросить оригиналы указанных выше документов для проведения сверки.
Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, в случае, если обращение поступило одновременно. На основании данных (дата, время и т.д.), содержащихся в письменных обращениях кандидатов, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.
Размещение материалов предвыборной агитации сопровождается грифом «Выборы - 2024» (этот гриф должен размещаться в пространстве публикуемого материала). Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования.
Готовые материалы предоставляются представителями кандидатов в Редакцию в соответствии с требованиями Сайта и Газеты и законодательства Республики Казахстан, согласно подписанному сторонами графика далее «Медиа-план».
Агитационные материалы могут размещаться в рамках существующих рекламных площадей.
Устанавливается 2 варианта оплаты:
1. 100- процентная предоплата производится за размещение материалов предвыборной агитации на основании счета в течение 5 (пяти) банковских дней от даты предоставления счета.
2. Постоплата производится за размещенные материалы предвыборной агитации в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании счета.
Кандидаты, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства РК.
В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, Редакция имеет право приостановить размещение материалов до устранения нарушений.
Редакция вправе отказать в выпуске Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создания непредусмотренных законодательством военизированных формирований.
- информацию, способную нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других Кандидатов.
Материалы представляются представителями кандидатов в Редакцию в готовом виде в соответствии с требованиями Редакции и законодательства Республики Казахстан за 3 (три) часа до размещения
Агитационный материал не превышает 2500 знаков (включая пробелы), 5 (пять) изображений, 1 (одно) видео на сайте. Материалы не дублируются, т.е. материал, размещенный на сайте не будет продублирован в газете или редакционных пабликах в соцсетях.
По всем интересующим вопросам Кандидаты могут обратиться к Руководителю отдела продаж ТОО "Медиастарт 2012" Рукавишниковой Елене +7 777 478 00 04.
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
2024 жылғы 1 желтоқсанға белгіленген БҚО Орал қаласы Зашаған кенті әкімінің сайлауына түсетін кандидаттар үшін «Мой город» газетінде, сайтта және әлеуметтік желілерде ақпарат жариялау үшін «Медиастарт 2012» ЖШС ұсынатын жалпы шарттар.
Кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру осы Ақпараттық хабарламада және Шарт талаптарында айқындалған құнға сәйкес жүзеге асырылады.
«Медиастарт 2012» ЖШС интернет-алаңды жазбаша өтінішке және желілік басылымның меншік иесі мен Кандидат арасында немесе Кандидаттың уәкілетті өкілі арасында жасалатын шартқа сәйкес ұсынады.
Үгіт материалдарының саны мен орналастыру кезеңі Кандидаттың немесе оның уәкілетті өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі, соңынан шартта тіркеледі.
Кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру осы Ақпараттық хабарламада және Шарт талаптарында айқындалған құнға сәйкес жүзеге асырылады. «Медиастарт 2012» ЖШС Кандидаттың немесе сенім білдірілген/уәкілетті тұлғаның қолы қойылған жазбаша өтінішіне (түпнұсқа) сәйкес Кандидаттарға сайттан, әлеуметтік желілердегі редакциялық пабликтерден интернет алаңды шарттық негізде ұсынады.
Өтінішке келесі құжаттар қоса берілуі тиіс:
1. кандидаттың жеке куәлігінің көшірмесі
2. сенім білдірілген /уәкілетті тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі
3. тиісті аумақтық сайлау комиссиясының кандидатты тіркеу туралы хаттамасының көшірмесі
4. сенім білдірілген /уәкілетті тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі
Қажет болған жағдайда, «Медиастарт 2012» ЖШС салыстыру үшін жоғарыда көрсетілген құжаттардың түпнұсқаларын сұрата алады.
Сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру кезегі жазбаша өтініштердің келіп түсу ретіне қарай, ал өтініштер бір мезгілде келіп түскен болса, жеребе бойынша белгіленеді. Кандидаттардың жазбаша өтініштеріндегі деректерге (күні, уақыты және т.б.) сүйеніп, редакция сайлау алдындағы үгіт материалдарын орналастыру кестесін белгілейді.
Орналастырылатын сайлау алдындағы үгіт материалдарына «Сайлау-2024» белгісі басылады (бұл белгі жарияланатын материалдың кеңістігінде болуы тиіс). Сайлау алдындағы үгітке қатысты барлық жарияланымдарда қаржыландыру көзі туралы ақпарат көрсетіледі.
Дайын материалдарды Редакцияға кандидаттардың өкілдері тараптардың қолдары қойылған «Медиа-жоспар» кестесіне сәйкес Сайт пен Газеттің және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынады.
Үгіт материалдары қолданыстағы жарнама алаңдардың аясында орналастырылуы мүмкін.
Төлем жасаудың 2 нұсқасы белгіленеді:
1. Сайлау алдындағы үгіт материалдарын жариялау үшін 100 пайыз алдын ала төлем жасау шот ұсынылған күннен бастап 5 (бес) банк күні ішінде шот бойынша жүргізіледі.
2. Жарияланған сайлау алдындағы үгіт материалдары үшін соңғы төлем жасау Тараптар шот бойынша Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған сәттен бастап 3 (үш) банк күні ішінде жүргізіледі.
Үгіт материалдарының мазмұны үшін оларды ұсынған кандидаттар ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес дербес жауапты болады.
Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген шарттар мен тәртіп бұзылған жағдайда Редакция бұзушылықтар жойылғанға дейін материалдарды жариялауды тоқтата тұруға құқылы.
Егер мазмұнында конституциялық құрылысты күштеп өзгерту, республиканың тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылықты насихаттау, сондай-ақ заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құралымдарды құру идеялары, - басқа кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпарат болса, Редакция үгіт материалдарын басып шығарудан бас тартуға құқылы.
Материалдарды Редакцияға кандидаттардың өкілдері Редакцияның және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жариялардан 3 (үш) сағат бұрын дайын күйінде ұсынады.
Үгіт материалының көлемі 2500 таңбадан (бос орындарды қосқанда), 5 (бес) суреттен, 1 (бір) бейнежазбадан аспауы тиіс. Материалдар қайталанбайды, яғни сайтта жария етілген материал газетте немесе редакцияның әлеуметтік желілердегі пабликтерінде қайта жарияланбайды.
Сұрақтары болса, кандидаттар сату бөлімінің басшысы Рукавишникова Еленаға хабарласа алады (+7 777 478 000 4)