Редакция «МГ» завершила цикл материалов об общежитиях города. Мы старались во всех красках рассказать и показать быт советских коммуналок. Передать через фотографии просторные парадные, уютные коридоры, высокие потолки, маленькие уютные комнатки с узкими проёмами и расписными дверьми. Рассказывая истории о том времени, когда многокомнатные дома являлись самым востребованным жильём.

Первым мы показали общежитие в аварийном здании 30-х годов, построенное как военный госпиталь. Позже из него сделали интернат для детей, затем общежитие, в котором сохранилась обстановка военных лет.

Следующим было общежитие, прославившиеся на весь город тем, что устроили под окнами свалку. За пол года туда 68 раз вызывали участкового полицейского. А на 222 квартиры восемь ранее осуждённых, две семьи стоят на учёте как «неблагополучные».

Мы рассказали, каково жить в здании 1986 года без природного газа, горячей воды и при постоянном отключении света. Как можно жить дружно с одним туалетом на 12 комнат. Показали два корпуса одного общежития, которые сильно отличаются друг от друга. И жизнь общежития для работников бывшей швейной фабрики имени Клары Цеткин.

Рассказали о жительнице Уральска, которая живёт в общежитии, которое строила. Показали просторную парадную общежития, где живут заводские труженики.

Заместитель руководителя управления отдела ЖКХ Алмат Ашиков сказал, что сейчас по городу насчитывается 20 общежитий. Ни одно из них официально не признано аварийным.

— На данный момент снос аварийного и ветхого жилья идёт в рамках программы «Реновации жилищного фонда». Ни одно общежитие в городе не будет сноситься без согласия собственников. Строительство нового дома возможно только при 100% согласии жильцов и наличии заинтересованного инвестора. Отдел посодействует при подключении к отоплению общежитии только во время начала отопительного сезона. Ведь при прохладной погоде жители не должны оставаться без тепла. Однако в рамках закона «О жилищных отношениях» жители должны сами управлять своими домами и проводить работы по содержанию, — сказал Алмат Ашиков.

По программе реновации снесли 25 зданий, а на их месте построили 13 домов. Также идёт строительство девяти домов, а за счёт КПО б.в строят девятиэтажку на 180 квартир. Всего в Уральске 54 аварийных и 310 ветхих домов.