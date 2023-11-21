23 ноября в Казахстане проверят работу систем оповещения, предупредили в МЧС. В 12:55 по времени Астаны (11:55 по Уральску) включат сирены.
Жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.
Что делать, если сирена не учебная?
- Если сигнал застал вас дома:
включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
прослушайте экстренное сообщение;
действуйте в соответствии с переданным сообщением.
- Если сигнал застал вас на улице:
прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
действуйте в соответствии с переданным сообщением.