23 ноября в Казахстане проверят работу систем оповещения, предупредили в МЧС. В 12:55 по времени Астаны (11:55 по Уральску) включат сирены.

Жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.

Что делать, если сирена не учебная?

Если сигнал застал вас дома:

включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

прослушайте экстренное сообщение;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением. Если сигнал застал вас на улице:

прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Ранее глава МЧС открыл WhatsApp-номер для личного состава.