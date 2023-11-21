23 ноября в Казахстане проверят работу систем оповещения, предупредили в МЧС. В 12:55 по времени Астаны (11:55 по Уральску) включат сирены.

Жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.

Что делать, если сирена не учебная? 

  • Если сигнал застал вас дома:
    включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
    прослушайте экстренное сообщение;
    действуйте в соответствии с переданным сообщением.
  • Если сигнал застал вас на улице:
    прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
    действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Ранее глава МЧС открыл WhatsApp-номер для личного состава.