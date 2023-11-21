В суде Актобе огласили приговор по делу о двойном убийстве в ночном клубе «Миллиардер», сообщает Polisia.kz.

26 октября 2022 года на берегу реки Илек обнаружили тела двух мужчин 31 и 27 лет с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что в одном из ночных клубов Актобе произошла драка между мужчинами и охранниками заведения, что и привело к трагедии. 29 октября в МВД сообщили о задержании 13 подозреваемых. Среди них был и директор ночного клуба. Его взяли под стражу за недонесение.

По версии обвинения, четверо мужчин приехали в Актобе из Темирского района для участия в соревнованиях по армрестлингу. В ночном клубе у них произошёл конфликт с охранниками заведения, переросший в поножовщину. Двоих посетителей секьюрити забили до смерти. Двум другим удалось сбежать из багажника авто — туда всех затолкали подсудимые, чтобы вывезти на окраину города.

21 ноября 13 охранников клуба и двоих их знакомых суд приговорил к тюремному заключению на сроки от двух до семи лет. Арендатор ночного заведения, обвиняемый в укрывательстве преступления, получил четыре года заключения.