С начала года в Алматы отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом А в шесть раз, сообщил главный санитарный врач мегаполиса Касымхан Алпысбайулы. 72,8% пациентов — взрослые.

Вирусный гепатит А (она же болезнь Боткина и желтуха) – острое вирусное заболевание печени. Заражение происходит при употреблении загрязнённых продуктов питания и воды, или при прямом контакте с инфицированным человеком.

Инкубационный период длится от семи до 50 дней. Гепатитом А болеют люди всех возрастов, но чаще непривитые дети и школьники.

Эпидемиологи рекомендуют соблюдать простые меры профилактики:

строгое выполнение правил личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;

употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;

овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипячёной водой;

при купании избегать попадания воды в рот;

содержать в чистоте посуду и помещения;

не водить больных детей в коллективы.

