По данным «Казгидромета», 22 ноября на большей части ЗКО ожидается ветер с порывами до 28 метров секунду. На западе, юге и севере региона — временами 30 метров секунду и более.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 30 метров в секунду.
  • В Атырау — снег. Днём будет 0..+2 градусов, ночью +1..-1 градусов. Ветер до 25 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер до 25 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.