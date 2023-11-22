Правительство Израиля одобрило план, который предусматривает временное прекращение огня и возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников, сообщает Times of Israel.

Заложники будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Всего, по данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек.

Отмечается, что после этого операция в секторе Газа возобновится.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».

Третьего ноября Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

17 ноября в Алматы прибыли эвакуированные из сектора Газа казахстанцы и члены их семей.