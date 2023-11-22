​С марта в Алматы зарегистрировали 2 509 лабораторно подтверждённых случаев кори. Почти 80% инфицированных — дети до 14 лет. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

Среди заражённых преимущественно непривитые. В 72% случаев — по причине отказа родителей от вакцинации детей.

C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса. В Алматы дополнительно привили против кори 1 833 ребёнка.