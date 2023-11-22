Дорогу между сёлами Чапаево и Казталовка закрыли из-за бурана

В двух регионах Казахстана ввели ограничения на дорогах из-за непогоды, сообщает QazAvtoJol.

В ЗКО закрыли участок дороги Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница России от села Чапаево до Казталовки. Ограничение ввели для всех видов автотранспорта из-за бурана и ограниченной видимости.

Также закрыли участки двух дорог в Акмолинской области.

Напомним, казахстанцев предупредили о сильном ветре. В ЗКО его порывы достигнут 30 метров в секунду.

Позже для движения закрыли участок дороги Чапаево — Жангала — Сайхин от посёлка Чапаево до Жангала.