350 человек вышли на уборку снега в Уральске

С раннего утра в Уральске бушует непогода. Падет снег, который тут же тает и образует жижу на дорогах. Тянувшие с заменой шин на зимние бросились «переобуваться», создав многочасовые очереди на СТО и в пунктах шиномонтажа.

К слову, ночью в городе ожидается значительное понижение температуры воздуха. Поэтому велика вероятность, что на проезжих частях образуется гололёд.

По данным городского акимата, коммунальщики работают в усиленном режиме. Специальная техника посыпает проезжие части и тротуары пескосоляной смесью. За ними на рейс выйдут специальные снегоуборочные машины. Стоит отметить, что первым делом коммунальщики чистят проезжие части, остановки, подъездные пути к школам, больницам и детским садам, магистральные улицы и другие оживлённые участки.

На улицах Уральска работают свыше 80 единиц техники и 350 сотрудников коммунального предприятия.

Фото Ивана Повытчикова

