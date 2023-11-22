Руководителя отдела государственных закупок управления образования Алматы задержали по делу об организации отдыха детей в сауне.

— Он подозревается в покушении на получение взятки в размере 10% в сумме более 12 млн тенге от поставщика услуг по организации лагеря для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, учащихся образовательных учреждений мегаполиса. Взятка предназначалась за признание компании-поставщика победителем конкурса. Установлено, что поставщик признан победителем, не обладая какими-либо материальными, трудовыми ресурсами, требующимися для полноценной организации детского лагеря, — сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге в ведомстве.

Подозреваемый с санкции суда взял под стражу. Расследование продолжается.

Видео с детским лагерем в сауне появилось в июле в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. Расследование вела и прокуратура. В городе проверили все загородные лагеря.