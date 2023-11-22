В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Он обвинялся в незаконном хранении и перевозке в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Из материалов дела следует, что осуждённый незаконно приобрёл высушенную марихуану в особо крупном размере на территории Жамбылской области и хранил при себе. В дальнейшем он планировал продать её в ЗКО.

16 марта преступные действия осуждённых пресекли сотрудники ДКНБ по ЗКО. В багажнике его машины силовики нашли и изъяли наркотики. Они были упакованы в трёх полимерных свёртках. Ещё небольшое количество он перевозил для личного пользования.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.