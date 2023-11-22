В августе этого года в Уральском городском суде огласили приговор в отношении 60-летнего руководителя департамента государственного имущества и приватизации ЗКО Дархана Куанышева. Он обвинялся в получении взятки. Часть полученных денег он переводил на свой лицевой счёт в букмекерской конторе. Суд приговорил его в штрафу в 19 миллионов тенге.

Выяснилось, что после оглашения приговора решили привлечь к ответственности и его начальника. А именно председателя комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК. Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционной службы по ЗКО.

За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей руководителю комитета объявлен выговор.