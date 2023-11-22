Трассу закрыли в ЗКО из-за непогоды, сообщили в QazAvtoJol.

В 14:30 по столичному времени 22 ноября закрыли участок трассы Атырау — Уральск от границы Атырауской области до Уральска. Ограничение ввели для всех видов автотранспорта из-за снега, ветра, гололёда и ограниченной видимости.

В 16:00 из-за бурана закрыто движение на участке трассы Самара — Шымкент — граница России (195 — 246 километры).

Утром в ЗКО закрыли участок дороги Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница России от села Чапаево до Казталовки и участок дороги Чапаево — Жангала — Сайхин от посёлка Чапаево до Жангала.

Напомним, казахстанцев предупредили о сильном ветре. В ЗКО его порывы достигнут 30 метров в секунду.