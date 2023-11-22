В Жамбылской области руководители отдела образования скрывали беременность 12-летней школьницы. По словам матери, администрация школы в Жанатасе без её ведома сделала девочке аборт, сообщает «31 канал».

По подозрению в совращении семиклассницы арестовали 55-летнего мужчину. В полиции также сообщили, что возбудили дело в отношении сотрудников сферы образования, своевременно не сообщивших о преступлении.

Как стало известно, 55-летний подозреваемый долгое время был в интимных отношениях с 12-летней девочкой. По словам её матери, мужчина подарил школьнице телефон и делал с ней всё, что хотел. В конце концов она забеременела и решила рассказать всю правду маме. Однако подозреваемый, имеющий хорошие связи, оказывается, угрожал ей.

— Плакала и сказала: «Мама, не нужно. У него сильные связи. Его жена – депутат, она работает заведующей в детском саду». Моя дочь рассказала мне, что беременна, только в канун Нового года. Примерно на шестом месяце беременности, — сообщила мать пострадавшей.

По её словам, руководство школы также пыталось скрыть беременность её дочери. Всё это произошло год назад в стенах школы-интерната. На шестом месяце беременности сотрудники образовательного учреждения отвезли школьницу из Жанатаса в Каратау. По словам матери девочки, в тот день, когда ей позвонила дочь, она не могла найти себе места.

— Мне не сказали, что будут делать аборт. Перед абортом они дали ей лекарство, вызывающее роды. Я не знала. Только ночью дочь написала мне сообщение о том, что ей сделали аборт. Они завязали ей грудь шарфом, чтобы молоко не поступало, и привезли домой, — сказала Мариям.

Но этот аборт не зарегистрировали ни в каких органах. По словам женщины, чтобы скрыть факт аборта, наняли частного гинеколога. Глава отдела образования, подтвердивший инцидент, рассказал, что подозреваемый работал охранником в детском саду.

—Сейчас проводят следственные действия. Поэтому я не могу ничего сказать, пока всё не закончится. Это правда, что это произошло. Он работал охранником в детском саду «Айголек». Государственный детский сад, — прокомментировал начальник отдела образования Сарысуского района Жамбылской области Ильяс Баймагамбетов.

В департаменте полиции пояснили, что эти заявления подтвердили следствием. Подозреваемого, совершившего сексуальное насилие над семиклассницей, задержали. Также против сотрудников отдела образования, причастных к этому делу, возбудили уголовное дело.