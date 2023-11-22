Ураган в Атырау начал бушевать с вечера минувшего вторника, тогда же лил дождь. А наутро всё подморозило и пошёл снег.

Сегодня, 22 ноября, после обеда администрации нескольких школ сообщили родителям, что уроки сократят из-за непогоды.

Тем временем в городе работают коммунальщики. Об этом сообщил заместитель акима города Нуржан Ермуханов.

— Ведутся работы по очистке от дождевой воды. Задействовано восемь единиц техники. Приём заявок от жителей осуществляется по номеру 109, — написал в он в .

Напомним, ранее казахстанцев предупредили о сильном ветре.