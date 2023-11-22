Инцидент произошёл во дворе дома №154 на улице Алматинская. По словам жильцов, огромное высохшее дерево из-за сильного ветра упало прямо на трубы теплоснабжения и линии электропередач. В результате дома был полностью отрезан от инфраструктуры, а из трубы фонтаном бьёт горячая вода.

— Дерево упало около часа назад. Мы позвонили во все аварийные службы. Во дворе лишь бегают сантехники, пытаются перекрыть воду. Но у них не получается, говорят, что задвижки не работают. В нашем доме много пенсионеров и маленьких детей. В данный момент нет ни тепла, ни электричества, — рассказала жительница дома Роза.

По словам пенсионерки, летом они уже просили старших по дому отпилить старые деревья. Теперь из-за случившегося вода заходит в подъезд, так как в доме нет подвала.

В пресс-службе акима города сообщили, что на место направили соответствующие службы.