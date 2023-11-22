На 77-летнего мужчину напали в доме, передаёт Polisia.kz. Инцидент произошёл вечером 16 ноября в Байтерекском районе.

Позже в посёлке Дарьинск задержали подозреваемых 17 и 18 лет. Один из них оказался внуком потерпевшего.

В полиции сообщили, что парни встретились случайно, когда ехали из города в село. Подросток рассказал знакомому о плане. Он объяснил поступок тем, что ему нужны деньги на подарок девушке.

— Доехав до посёлка, парни направились к дому, где живут бабушка и дедушка подозреваемого. Внук заранее знал, что скоро бабушка отправится на работу. Дождавшись момента, когда женщина уйдёт, внук проник домой через окно. Приятеля он попросил остаться на улице. Оказавшись внутри дома, он начал искать деньги. Однако в комнату зашёл дедушка и парень спрятался в шкафу. Вдруг он замечает кого-то и начинает ругаться, тогда внук по телефону просит зайти друга в дом. Дедушка направляется на улицу, в это время на его голову они запрокидывают полотенце и валят на землю на крыльце. Украв из кармана деньги, убегают, — рассказали правоохранители.

При задержании у 18-летнего подозреваемого обнаружены пистолет с пистонами и раскладной нож. У внука потерпевшего — украденные деньги. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование по статье 192 УК РК «Разбой».