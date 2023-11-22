Проблемы с подачей воды возникли в Уральске из-за непогоды, сообщили в ТОО «Батыс су арнасы».

— В связи с ухудшением погодных условий, на производственных объектах ТОО «Батыс су арнасы» участились случаи аварийных отключений насосных станций из-за отсутствия электроснабжения. В связи с чем возможны временные ограничения по подаче питьевой воды. Просим жителей города иметь необходимый запас воды, — пояснили в коммунальной компании.