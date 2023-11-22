В аэропорту Уральска отменили несколько рейсов

В Уральске отменили несколько рейсов. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта имени Маншук Маметовой.

В авиакомпании Fly Arystan сообщили, что «рейс KC7366 Уральск — Астана 22 ноября в 15:40 задерживается по причине позднего прибытия борта. Вылет предварительно перенесён на 21:00».

— Мы приносим искренние извинения пассажирам и сообщаем, что безопасность полётов является нашим главным приоритетом, — уточнили в ведомстве.

Из Уральска в Астану также отменили рейс авиакомпании Air Astana. Так, в пресс-службе авиакомпании сообщили, что «рейс KC320 Уральск — Астана 23 ноября изменён с 1:20 на 18:05».

В пресс-службе аэропорта также сообщили об отмене рейсов 421/422 Атырау — Уральск —Атырау и 763/764 Туркестан — Уральск — Туркестан. Задерживается рейс 937 Франкфурт —Астана — Уральск.

— Отметим, что аэропорт Уральска открыт и готов к приёму и отправке воздушных судов, но авиакомпании самостоятельно принимают решение о посадке с учётом погодных условий. В данное время с учётом сильного бокового ветра, а также ливневого снега авиакомпании приняли решение отложить рейсы, — пояснили в воздушной гавани.

В Уральске и с области с утра наблюдается снег, буран и порывистый ветер. Несколько дорог закрыли из-за непогоды.