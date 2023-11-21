В Алматы запустят единый билет для туристов

В Алматы запустят единый билет Almaty PASS и паспорт туриста. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова.

Единый билет туриста Almaty PASS позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включённые в программу. А также сэкономить до 50% средств при посещении культурных и развлекательных объектов города.

Паспорт туриста же поможет ориентироваться в Алматы, посетить основные достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций. Его можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty.

В планах также создание ГастроГИДа по Алматы – печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен в Алматы.