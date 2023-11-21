В 2018 году область потрясла новость о жестоком убийстве предпринимателя из Аксая Жумагали Аралбаева. Мужчина занимался обменом валют и был убит прямо в своём обменном пункте. На его теле насчитали более 30 ножевых ранений.

На скамье подсудимых оказался Амангали Пшенбаев. Выяснилось, что это было не единственное убийство, которое он совершил. В 2015 году от их рук погиб ещё один предприниматель Талгат Джумагазиев. Помимо этого, преступник вместе со своими подельниками совершил ряд краж и разбойных нападений. За убийство вместе с ним были осуждены ещё двое мужчин — Жолдас Тулепов и Ануар Утепов. Один мужчина был осужден за кражу, хранение и изготовление оружия. Ещё двое мужчин обвинялись в недонесении о преступлении.

В 2019 году суд признал всех подсудимых виновными и приговорил к различным срокам наказания — от трёх до 20 лет.

Оказалось, что в этом году осуждённый на 20 лет Амангали Пшенбаев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Более того, срок отбытия его наказания сократили до 10 лет за то, что он помог полицейским раскрыть убийство, которое сам же совершил.

Семьи убитых предпринимателей высказались против того, чтобы мужчину выпустили раньше срока.

— После убийства моего брата у него было время подумать и осознать. Но нет, спустя три года он пошёл на второе убийство. Между они промышлял грабежами и кражами. Вы хотите сказать, что за пять лет в тюрьме он действительно раскаялся? Он совершил циничные, жестокие преступления, к каждому тщательно готовился. Я боюсь, что он выйдет, убьёт меня, моих детей и внуков. Или вы считаете, что он выйдет и будет нормальным человеком? Но если он поднимет моего брата с могилы, оживит его, только тогда я буду не против, — сказала сестра убитого предпринимателя Талгата Мария Джумагазиева.

Против выступили и другие пострадавшие, среди которых супруга и сын другого убитого бизнесмена Жумагали Аралбаева.

Адвокат Амангали Пшенбаева Тамара Сарсенова отметила, что неправильно определены сроки отбытия наказания и попросила суд вернуть материал.

Судья Варвара Дмитриенко, выслушав мнения сторон, постановила отказать в удовлетворении ходатайства Амангали Пшенбаева в УДО.

— Пшенбаев на сегодня не в достаточной степени доказал своё исправление. Приговор суда состоялся в 2019 году. Он начал зарабатывать поощрения, начиная только с 2022 года. Это время предшествовало подаче ходатайства на УДО. До этого момента Пшенбаев не предпринимал попытки доказать, что он встал на путь исправления. Суд также учитывает мнение потерпевших, которые выступили категорически против освобождения по УДО. Кроме этого, перед Пшенбаевым остаётся непогашенный материальный ущерб, — пояснила Варвара Дмитриенко.

Постановление суда не вступило в законную силу.