В Казахстане ещё одна дорога станет платной с первого декабря. Соответствующий приказ подписал министр транспорта.

Участок трассы Уральск — граница России (на Саратов) станет платным для транспортных средств, кроме легковых автомобилей. В качестве бесплатной альтернативы предлагают:

участок Уральск — Чапаево трассы Атырау — Уральск,

дорогу Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница России.

Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении составит (на 2023 год, так как зависит от МРП) от 0,142 до 0,710 МРП в зависимости от типа транспорта. То есть от 489,9 до 2 449,5 тенге.

Для жители прилегающих к дороге посёлков предусмотрен абонемент: от одного до пяти МРП в месяц (3 450 — 17 250 тенге) и от 12 до 60 МРП в год (41 400 — 207 000 тенге).

С 10 октября стал платным участок трассы Самара — Шымкент, а именно дорога Уральск — граница России.